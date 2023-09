Mariana Xavier afirma que se sente mais bonita hoje do que quando era magra com remédio

Ela é conhecida por seus papéis em novelas da Globo. Foi repórter do Vídeo Show. Atuou no cinema com Paulo Gustavo. Mariana Xavier dará um passo importante em sua carreira. Aos 43 anos, a atriz vive sua primeira protagonista na série de humor “Tem que Suar” nesta segunda-feira, 18, no canal Multishow.

Mariana Xavier é atriz profissional há 20 anos Foto: Juliana Coutinho/Divulgação Multishow

Mari interpretará a personagem gordinha Tuca, uma carioca que luta para pagar suas contas. Um dia, ela acorda e descobre que herdou uma academia de ginástica no bairro Bom Retiro, em São Paulo, de um tio que nem sabia que existia. Pensa que está rica e não precisará mais aguentar desaforos.

No entanto, o negócio está falido e decadente. Tuca terá que se esforçar para fazer a academia funcionar. E ainda tem Miltinho (Marcelo Serrado) em seu encalço. “Na verdade, ela terá que se esforçar como sempre fez na vida. Quem deixou essa academia foi seu Milton. E o Miltinho está revoltado com isso. Como assim ele deixou a academia para Tuca e não para ele, que é seu filho? Então, nós teremos esse embate”, explica a atriz.

Na trama, a academia é retratada como um espaço acolhedor para todos os tipos de corpos, segundo Mari. “Não há um ambiente hostil em que a pessoa que não se encaixa no padrão vai se sentir mal achando que não pertence. Nós teremos piadas sobre isso, sobre esse universo, mas não de forma a depreciar esses corpos diferentes que estão ali. Através do humor, abordaremos questões sérias”, ressalta.

Mari foi professora de lambaeróbica por 20 anos. Ela afirma que ter engordado ao tentar tomar remédios no passado para se encaixar em um ideal estético. “Eu sou uma pessoa gorda, digamos assim. Sofro menos preconceito do que outras pessoas vítimas da gordofobia. Mas sou uma pessoa gorda e está tudo bem. Isso não é um palavrão, não é um xingamento. É uma palavra que precisamos normalizar. Se falo tanto sobre a pressão estética, é porque eu já fui vítima dessa ditadura da magreza.”

A atriz diz que se sente mais bonita agora do que quando era mais magra com fórmulas mirabolantes: “A beleza vem de dentro, claro, mas acredito que não seja só isso. Acho que vem muito desse amadurecimento, desse reconhecimento do seu valor. Vai além do que você vê no espelho... Hoje estou muito bem comigo mesma. Me vejo de uma maneira que me agrada. Sinto-me bonita, poderosa, segura de quem sou”.