Ex-chef de cozinha do Palácio da Alvorada prepara menu para jantar no Fasano Salvador

Um dos nomes mais importantes da nossa gastronomia está de malas prontas para servir um jantar no Fasano Salvador. A chef Roberta Sudbrack, que ganhou notoriedade ao ter chefiado por sete anos a cozinha do Palácio da Alvorada, durante o mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, elaborou um menu exclusivo para a ocasião.

Chef Roberta Sudbrack Foto: arquivo pessoal

Roberta é a convidada especial da edição de agosto do Jantar a Quatro Mãos, tradicional evento do restaurante, e irá cozinhar ao lado do chef anfitrião, Bahia Brito. Para esta noite única, que será realizada no próximo dia 17, Roberta vai preparar receitas como cordeiro assado lentamente nas brasas do forno a lenha e cuscuz nordestino.

Já o chef anfitrião vai preparar pratos como pappardelle com confit de pato. O Hotel Fasano criou programas especiais de hospedagem que incluem este jantar e outras atrações que serão oferecidas nos dias seguintes (como sunset no rooftop e aula de yoga).

Serviço:

Jantar a 4 Mãos com Roberta Sudbrack e Bahia Brito

Data: 17 de agosto

Horário: 20h

Informações e reservas: (71) 2201-6336 / eventos.ssa@fasano.com.br

Valor: R$ 350 por pessoa + taxa de serviço.

Valor do menu harmonizado: R$ 510 por pessoa + taxa de serviço