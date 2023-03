Ex-cortadora de cana vira guru do e-commerce

Ex-cortadora de cana, Sabrina Nunes montou um curso online com lições e estratégias para construir um e-commerce de sucesso – com inscrições abertas até o dia 15 (pelo site da própria Sabrina). Ela é dona da Francisca Joias, que surgiu como uma pequena loja virtual em 2009 e, no ano passado, faturou R$ 8 milhões com a venda de semijoias.

Sabrina, que diz ter começado com apenas R$ 50 em um marketplace, fala sobre as oportunidades do mundo virtual: “A internet é a rua mais movimentada do mundo, ali estão as oportunidades para você vender mais o seu produto”.

Sabrina Nunes Foto: Rafa Serra

Antes de decolar no empreendedorismo, Sabrina teve negócios que fracassaram. “Tive uma loja que não deu certo porque vendia fiado, também tive um restaurante que não deu certo porque eu não sabia gerir. Tudo que eu tentei e não funcionou foi por falta de conhecimento.”

Ela nasceu na cidade de Itinga, em Minas Gerais. Já vendeu picolé e, aos 20 anos, quando viveu no Mato Grosso do Sul, cortou cana para sobreviver. Agora, aos 36 anos, Sabrina avalia que as experiências de vida a tornaram “uma pessoa que faz”. “Acredito muito nisso, a gente tem que fazer, independente do momento em que se está.”

Coquetel de lançamento do projeto TransBaile – ação para criar espaços seguros para trans

Na última terça aconteceu no Fera Palace Hotel Salvador, o coquetel de lançamento do TransBaile, projeto que contribui no desenvolvimento de espaços e experiências seguras e inclusivas para pessoas trans e travestis. Comandado por Giovanna Heliodoro e Bielo Pereira, o coquetel recebeu nomes como o ator Lucas Leto, a cantora Jup do Bairro – com apresentação das DJs Kiara Felippe e Lunna Montty.

Luccas Neto grava especial em São Paulo

Luccas Neto vai apresentar um megashow amanhã, em São Paulo. Ele se apresenta com o show Luccas Neto e a Escola de Aventureiros. Dessa vez, o espetáculo conta com novos efeitos especiais, além de ser uma gravação exclusiva para o streaming. No Vibra São Paulo, às 18h (Av. das Nações Unidas, 17955).

Bloco de Notas

QUALIDADE DE VIDA. O presidente do Conselho de Administração do Ecossistema Ânima, Daniel Castanho, e a psicanalista Maria Homem participam de bate-papo sobre o tema Saúde, Qualidade de Vida e Felicidade na Universidade. No dia 6, no Learning Village – com transmissão no YouTube.

PREMIAÇÃO DUPLA. Os diretores do Benx, da Related e da MCAA Arquitetos receberam ontem, em Londres, dois prêmios para o Parque Global em duas categorias diferentes do International Property Awards, a premiação mais reconhecida em projetos de arquitetura residencial do mundo.

EXPOSIÇÃO. A Belas Artes promove no dia 9, em parceria com a Lab88, a exposição O Bicho no Quintal. Os ingressos são 2kg de alimento.

RELÓGIO. A Cartier lança hoje o novo Tank Française. Da coleção Tank, o relógio está disponível em aço e ouro amarelo, com ou sem diamantes.

