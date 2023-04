Ex-estagiário de direito emplaca como modelo

Lucas Teixeira tinha planos diferentes antes de ser descoberto por um olheiro em Natal, no Rio Grande do Norte.

O modelo Lucas Teixeira Foto: Tiago Martini

Ele fazia estágio na área de Direito de Família e se preparava para advogar. Hoje, Lucas vem conseguindo trabalhos para marcas como Dolce & Gabbana, Vivara e Alexandre Herchcovitch. “Sou tímido então no início foi um desafio me soltar nos trabalhos de moda – especialmente vídeos, com atuação”.

Da época no Direito, ele diz que sente saudades de ‘promover a justiça’. “O perrengue era a morosidade dos processos”, afirma.