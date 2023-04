Ex-jogador de basquete monta coleção com sete mil sneakers

O empresário Rodrigo Clemente juntou uma coleção de sete mil pares de sneakers, mas sua vida nem sempre foi de fartura. Lá atrás, conta que usou muitos tênis de segunda mão que ficavam ora apertados ora muito grandes. Clemente foi jogador de basquete profissional na juventude em Jales e Araraquara, no interior paulista. “Joguei basquete muitos anos na vida, então o tênis sempre foi um negócio importante para mim. Não tinha grana para comprar, acabava ganhando muitos pares dos jogadores que estavam na seleção acima de mim.”





Rodrigo Clemente tem tênis de diferentes estilos: de basquete, skate, corrida, cano alto, bamba, leve ou pesado Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Para ele, um dos mais especiais é o modelo Air Force criado para o Michael Jordan, edição Dream Team, dos grandes astros da NBA. Os tênis ficam organizados em um andar inteiro na sede da sua empresa, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. É possível visitar o espaço com agendamento prévio pelo perfil Mundo Sneaker no Instagram.

Clemente está fazendo do hobby um negócio. Idealiza, ao lado dos apresentadores André Vasco e Felipe Tito, um festival sobre a cultura sneaker, que será realizado na Arca, Vila Leopoldina, nos dias 20 e 21 de maio.