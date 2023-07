O chef carioca Rodrigo Kossatz, ex-participante do Top Chef Brasil, chega a São Paulo com uma proposta intimista e afetiva.

O restaurante Kal tem 12 pratos principais autorais, além de saladas, entradas para petiscar e partilhar e sobremesas.

Chef Rodrigo Kossatz (à esquerda) com seu sócio Maurício Amaral Foto: Eduardo Krajan

Destaque para dois pratos do cardápio: o “Spatzle com Goulash Raiz”, uma massa alemã inspirada na receita da família do chef; e o Surf & Turf, um nhoque de banana da terra que combina as proteínas do mar e da terra.

O Kal fica na Rua José Jannarelli, 404