Ex-VJ da MTV Fabio Massari vai ganhar série de eventos em comemoração de seus 60 anos

O primeiro deles será já neste sábado, dia 9. Trata-se de um show das bandas Inocentes e Giallos e com a dupla Rodrigo Carneiro e Paulo Beto, o PB. A noite, que será realizada na casa noturna FFFront, também vai contar com discotecagem de autores da editora, jornalistas e músicos. O flyer do evento foi criado pela ilustradora Talita Hoffmann, uma das autoras do livro O Som de São Paulo.

Uma coleção de camisetas de três livros de sua autoria completa o combo das festividades. As estampas vão remeter ao livro Rumo à Estação Islândia com uma foto da Bjork estampada, Emissões Noturnas - Cadernos Radiofônicos e Detritos Cósmicos, com uma foto de Frank Zappa. As camisetas já estão à venda no site da Editora Terreno Estranho.

Os ingressos estão à venda antecipadamente no Sympla a partir desta quarta feira.