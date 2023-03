Expo em Santos vai homenagear Chorão com grafites inspirados em seus hits

Em memória aos 10 anos sem Chorão, vocalista do Charlie Brown Jr., a Fábrica de Cultura de Santos reunirá seis grafiteiros que terão como inspiração alguns dos maiores sucessos musicais da carreira do cantor.

Grafite em homenagem ao cantor Chorão Foto: Fábrica de cultura de Santos

As telas grafitadas com os hits serão expostas na Prefeitura de Santos - terra natal do roqueiro - com entrada gratuita. A secretária de Estado da Cultura Marília Marton inaugura a mostra no dia 20 deste mês.

As músicas Só Os Loucos Sabem, Pontes Indestrutíveis e Proibida pra Mim estão entre as escolhidas por grafiteiros como Fernando Paco e Alexandre Xand.