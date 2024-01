Expo imersiva das Tartarugas Ninja começa no dia 18 e comemora aniversário de 40 anos do desenho

Uma experiência imersiva sobre as Tartarugas Ninja vai ocupar o shopping Villa Lobos a partir do dia 18 deste mês. Com 195m², a expo Tartarugas Ninja: The Experience é dividida em seis áreas e simula as ruas de Manhattan - onde o desenho animado se passa -, além dos túneis do metrô usados por Donatello, Leonardo, Michelangelo e Raphael.

Cena de 'As Tartarugas Ninja: Caos Mutante' Foto: Nickelodeon

Os visitantes poderão ver uma reprodução do QG das tartarugas, com jogos de arcade, quadra de basquete, além da famosa mesa de comando e da sala de estar e também conhecer o quarto de cada uma das Tartarugas Ninja, interagindo com seus objetos favoritos, descobrindo curiosidades e testando o seu conhecimento sobre os irmãos.

Um ‘treinamento ninja’ - por meio de um game de realidade virtual - também integra a atração, que comemora os 40 anos das Tartarugas Ninja.

Os ingressos já estão sendo vendidos através do site oficial da Sympla.