FAAP sediará Conferência Internacional de Residências Artísticas em 2025

Em 2025, o Brasil sediará o encontro, o primeiro a ser realizado na América Latina desde a sua criação, há 31 anos.

No Brasil, a FAAP é pioneira nas residências artísticas e uma das principais instituições no ensino de artes visuais.

A atual Res Artis Conference 2024 aconteceu até o dia 8 de setembro, em Taipei, capital de Taiwan, com o tema Interweave the Spectrum: Beyond Collaboration, e ao final do evento, a diretora executiva da instituição Eliza Dawson, anunciou a FAAP como próxima sede.