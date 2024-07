Família Schurmann leva exposição ‘Voz dos Oceanos’ para o Shopping JK Iguatemi

A exposição imersiva Voz dos Oceanos combina arte, tecnologia e ciência para criar uma experiência sensorial repleta de recursos tecnológicos e audiovisuais.

Sustentável na concepção e estrutura, a exposição Voz dos Oceanos acontece de 28 de julho a 20 de agosto no JK Iguatemi, em São Paulo, com a intenção de reconectar os visitantes com as belezas e o fascínio do mar. A Família Schurmann, reconhecida por suas expedições ao redor do mundo, é a anfitriã da mostra.

A família Schurmann. FOTO Alexandre Battibugli

PUBLICIDADE A “viagem” de 90 minutos começa a bordo de uma réplica da proa do veleiro Kat, embarcação sustentável dos Schurmann em suas mais recentes aventuras, entre elas a expedição Voz dos Oceanos, iniciada em 2021. Uma vez a bordo, os visitantes são conduzidos por uma rota lúdica, composta por nove estações. A exposição terá estrutura construída a partir de materiais reciclados, ecológicos, de baixo impacto ambiental, certificados e até fornecidos por ONGs que ajudam o meio ambiente e os oceanos. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla. As sessões acontecem com intervalos de 10 minutos, para grupos de dez pessoas, e são guiadas por estudantes do Instituto Oceanográfico Júnior da Universidade de São Paulo (USP).

Publicidade