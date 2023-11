Farol Santander abre exposição sobre a influência das rosas na cultura brasileira

Nesta sexta-feira, dia 10, é a abertura da exposição Rosas Brasileiras. A mostra, em cartaz no Farol Santander, celebra a trajetória da rosa como inspiração - e tem curadoria de Giancarlo Latorraca e Paulo Von Poser.

Serão exibidas 131 obras de arte e mais de 1.200 itens produzidos em mais de um século e que têm a rosa como personagem principal. O período de visitação será do próximo dia 10 de 2023 a 18 de fevereiro de 2024.

Quem disse que as rosas não falam? Foto: Reprodução/João Candido Portinari

A mostra, que ocupará dois andares do Farol Santander, é composta por telas, pinturas, desenhos, esculturas, poemas, fotos, vídeos, almofadas, luminárias, calendários, capas de discos, livros, louças, estampas, imagens sacras, peças de roupas, entre diversos outros itens.

Além de uma instalação do artista Vic Meirelles com quatro mil rosas vivas de diversas cores no teto de um dos andares. A rosa em seu estado natural também pode ser conferida junto às obras dos artistas Nelson Felix e Joseph Beuys.

O poema “O poeta e a rosa”, de Vinícius de Moraes, ganha destaque em um vídeo com declamação da chef Paola Carosella, e uma tela intitulada “Rosa Amour”, produzida em 2015 pela atriz Bruna Marquezine em conjunto com Paulo Von Poser, também será exibida.