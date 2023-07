Farol Santander vai abrir exposição em comemoração aos 150 anos de Santos Dumont

Santos Dumont terá os 150 anos de seu nascimento homenageados em terras paulistanas. O inventor, conhecido com Pai da Aviação, vai ser objeto de uma exposição que ocupará dois andares do Farol Santander São Paulo, no centro, a partir da sexta-feira (14).

Retrato de Santos Dumont Foto: Atelier Nadar

A mostra inédita Santos Dumont: O Poeta Inventor exibirá no hall de entrada uma réplica do 14-Bis com capacidade real de voo. O exemplar do biplano no qual Santos Dumont fez o primeiro voo homologado do mundo foi construído em 2005 e pesa 150kg, com medidas de 9,6 metros de comprimento, por 11,7 metros de envergadura e 3,72 metros de altura nas extremidades das asas.

Com curadoria de Ceres Stochi, a exposição também vai exibir um modelo funcional do avião Demoiselle, feito em seda, bambu e aço, entre outros materiais. A réplica foi doada pela França ao Brasil em 1952 e, em 2023, foi restaurada especialmente para as comemorações dos 150 anos de nascimento de Santos Dumont. O modelo pesa 110kg e tem 6,20 metros de comprimento por 5,50m de envergadura.

Santos Dumont Foto: Acervo/Estadão

Além da obra do inventor, sua vida e trajetória também terão espaço na mostra: sua vida em família no Brasil, suas pesquisas em Paris e objetos pessoais e originais de Dumont serão incluídos na exposição.