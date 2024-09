Fãs de Mariah Carey fazem plantão na frente do hotel Fasano; diva se apresenta na sexta em São Paulo

Fãs da cantora Mariah Carey já estão de plantão na frente do Fasano, hotel em que ela está hospedada em São Paulo, no bairro do Jardins. Mariah está na cidade para um show no Allianz Parque, nesta sexta-feira, dia 20. No Rio de Janeiro, ela se apresenta no domingo, dia 22, no Rock in Rio.

Os primeiros aficionados por Mariah chegaram ainda na terça-feira - e seguem na esperança de encontrá-la nesta quinta, dia 19. Durante o dia, os fãs levaram cartazes, camisetas em homenagem à cantora e também arriscaram cantarolar clássicos do pop.

Cerca de 50 fãs da cantora Mariah Carey aguardam na frente do Hotel Fasano, região dos Jardins Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Circula entre os fãs, que estão na porta do hotel, a certeza que a cantora ainda irá descer ao lobby para tirar fotos e cumprimentar seus mais fiéis seguidores.

A estadia em São Paulo ainda teve um jantar no Figueira Rubaiyat, perto do hotel onde ela está hospedada.