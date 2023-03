Fasano de Nova York é premiado como melhor restaurante italiano da ‘Big Apple’

O restaurante Fasano de Nova York recebeu dois prêmios. O de melhor restaurante italiano da cidade, dado pelo Gambero Rosso, o mais reconhecido guia de comida italiana e o de melhor carta de vinhos de Nova York, do guia Tre Bicchieri.

O restaurante completou em feveiro o primeiro ano de operação.

Gero desembarcou em NY para celebrar com a equipe do restaurante. “É o prêmio do guia de referência para os italianos. É uma grande honra nesta cidade tão italiana e com tanta concorrência”, comemorou Gero.

A unidade de Nova York está localizada na 49th Street com a Park Avenue, na região Midtown em Manhattan, bem próximo da tradicional 5ª Avenida.

Gero Fasano desembarcou em NY para receber o prêmio e comemorar com a equipe Foto: Azzi&Co









