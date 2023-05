Fasano Salvador recebe os chefs do premiado restaurante Origem, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca

O Restaurante Fasano Salvador vai celebrar um encontro de grandes nomes da gastronomia nacional em sua próxima edição do Jantar a Quatro Mãos. À frente do restaurante Origem, que ocupa a 52ª colocação no no Latin America ‘s 50 Best, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca serão os convidados do chef anfitrião, Bahia Brito, para elaborarem e servirem juntos um menu degustação, no dia 18 de maio.

Chefs Bahia Brito e Fabrício Lemos Foto: LEONARDO FREIRE

Servido em seis etapas, o cardápio exclusivo para a ocasião apresentará pratos autorais e contemporâneos. Enquanto Bahia Brito e Fabrício se encarregam das receitas salgadas, Lisiane assinará as sobremesas. Entre as receitas estarão, por exemplo, o paglia e fieno ao molho de açafrão com medalhão de lagosta, e o tiramisù com creme mascarpone, sequilho, sorvete de chocolate, tuile de chocolate e calda de café.

O menu completo sai por R$ 320 por pessoa (+taxas); harmonizado com vinho são R$ 510.

O Fasano Salvador está instalado no suntuoso edifício que abrigou durante 45 anos a primeira sede do jornal A Tarde.