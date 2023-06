Fat Family vai fazer turnê comemorativa de aniversário de 25 anos

O Fat Family vai fazer uma turnê de comemoração dos seus 25 anos de carreira. Formado nos anos 1990, o grupo de R&B agora é formado pelas irmãs Suzete, Katia e Simone - na época de sua formação, eram oito irmãos.

Fat Family vai sair em turnê comemorativa Foto: Murilo Amancio

O show de pré-lançamento da turnê Fat Family 25 anos será no dia 15 de julho, na Casa Natura Musical, em São Paulo e os ingressos começam a ser vendidos no dia 16 de junho. Já o primeiro show oficial da turnê, será no Festival Sarará, que acontece em Belo Horizonte no dia 26 de agosto.

Hits como “Fim de Tarde”, “Jeito Sexy” e “Eu Não Vou” estarão no repertório comemorativo. “Apesar de termos rodado grande parte do Brasil e também muitos países no exterior, queremos nos reencontrar com quem sempre nos acompanhou, mas também com as novas gerações”, diz Simone.

Além da turnê, o Fat Family está relançando todos os seus videoclipes semanalmente, no canal de YouTube da banda.