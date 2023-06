Feijoada que já foi parar até no New York Times volta a ser servida aos sábados

O Carlota, bistrô brasileiro da chef Carla Pernambuco em Higienópolis, volta a servir a Feijoada da Carlota aos sábados (a partir do dia 1º de Julho).

A receita começou a ser preparada por Carla no começo de sua carreira, quando ela morava em NY, e foi tema até de matéria no New York Times.

Chef Carla Pernambuco Foto: Roberto Saba

A feijoada foi a escolhida para dar início a uma série de 12 livretos, lançados em comemoração aos 28 anos do restaurante.

Sempre com dez receitas da chef ilustradas por Daniel Kondo, eles serão vendidos no restaurante a R$50 cada. No livro de estreia, chamado de “Feijuca”, além da Feijoada, Carla ensina a preparar os acompanhamentos para o prato, como torresmo de barriga, caldinho de feijão, molho de pimenta, farofa de banana e ovo, picles de abóbora e uma caipirinha.

A Feijoada do Carlota vem na companhia de com arroz, torresmo, farofa, couve refogada e laranja. Ela custa R$ 90.

Carlota

Endereço: Rua Sergipe, 753, Higienópolis.