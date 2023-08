Feira gastronômica ao ar livre no Brooklin tem apresentação de João Suplicy

A 3ª edição do Brooklin Sessions, desta vez, com o tema Brasilidades, acontece nos próximos dias 19 e 20 de agosto. O evento é um festival de música na praça Praça General Gentil Falcão - com entrada gratuita, gastronomia das mais variadas regiões brasileiras, atividades para as crianças e expositores de produtos e serviços.

João Suplicy (16).jpg SÃO PAULO/SP 07/02/2022 EXCLUSIVO DIRETO DA FONTE Show João Suplicy, no Blue Note Fotos: Silvana Garzaro/ESTADÃO

Desta vez, entre alguns dos nomes que sobem ao palco do Brooklin Sessions, está o músico João Suplicy.

A brasilidade gastronômica fica por conta de pratos regionais como tacacá, vatapá, arroz paraense, Acarajé, arroz carreteiro, churrasco, costela no fogo de chão, entre outros.

Para as crianças, a festa traz atrações como brinquedos infláveis, oficinas e atividades de circo.

O festival arrecada também alimentos para Ong Árvore Azul que apoia comunidades carentes , idosos, mulheres vítimas de violência, crianças e moradores de rua em suas diversas necessidades.