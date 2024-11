Feira Sem Glúten São Paulo vai reunir mais de 50 expositores

A 3ª edição da Feira Sem Glúten São Paulo acontece no Centro de Eventos São Luís, na região da Consolação. Os ingressos variam de R$ 16 a R$ 24 e devem ser adquiridos com antecedência por meio do site da Megapass. Parte do valor arrecadado será destinado à ONG Tropa de Celíacos.

Serviço: Feira Sem Glúten São Paulo: Centro de Eventos São Luís - Rua Luís Coelho, 323 - Consolação. Sábado (14/12), das 10h às 18h.