Festa de 15 anos do Bar da Dona Onça terá ritual de purificação e show do pernambucano Otto

Depois de dois anos de hiato, a chef Janaína Torres Rueda celebra o aniversário do Bar da Dona Onça com uma edição especial de Águas de Janaína. A festa de 15 anos do bar aos pés do Edifício Copan terá o pernambucano Otto com atração principal. A programação ainda inclui nomes como Thobias da Vai-Vai e Nãnãna da Mangueira.

Janaína Rueda comemora 15 anos do Bar da Dona Onça Foto: Rogério Gomes

O evento aberto ao público acontece no dia 11 de abril, a partir das 17h. Flores, águas de cheiro e a já tradicional lavagem da calçada em frente ao Dona Onça serão responsáveis por agradecer, lavar e purificar o local e pedir por boas energias.

Como já virou tradição na festa criada há dez anos por Janaína em parceria com os também chefs Carmem Virgínia e Carlos Ribeiro, a sugestão é que os convidados vistam roupas brancas ou azuis na ocasião.