Festival de gastronomia de rua será realizado ao redor do Obelisco do Ibirapuera

A terceira edição do festival gastronômico Smorgasburg acontece nos dias 22 e 23 de julho, no entorno do Obelisco do Ibirapuera, com entrada gratuita.

Para a edição deste ano estão sendo preparadas diversas novidades. Uma delas é o SmorgasBar, espaço dedicado para a mixologia, com drinques autorais, idealizado pelo mixologista Vitor Marino em parceria com o time do Smorgasburg Brasil. No menu, drinques com ingredientes como bacon, beterraba com camomila, marshmallow tostado, licor de flor de sabugueiro, calda de pipoca e outros.

Sucesso na edição anterior, o Ramen Burguer, criado pelo Vinil Burger, e o Choripolvo, do Notorius Fish, estão de volta.