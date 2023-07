Festival elege a melhor tapa de São Paulo; saiba onde encontrá-la

Terminou no último domingo o 1º Festival de Tapas de São Paulo. O evento contou com a participação de 25 bares e restaurantes.

Um time de jurados - incluindo Patrícia Ferraz e a Luiza Fecarotta, curadora do evento - elegeu a melhor criação do festival, premiada com uma passagem de ida e volta para a Espanha.

Tapas são aperitivos ou entradas servidos como degustação para acompanhar uma bebida e que fazem parte da identidade da Espanha, onde surgiram.

A final foi entre os restaurantes Borgo Mooca, Cepa e Jiquitaia. Mas o vencedor foi...

Tapa vencedora foi a do restaurante Cepa Foto: Lais Acsa

O restaurante Cepa foi coroado como grande vencedor do 1º Festival. O Pão tostado na gordura de dry aged, peperonata com pimenta espelette, pil pil e camarão rosa no garum foi eleito como melhor criação dentre as receitas oferecidas.

O Borgo apresentou o SiriOvo - com ovo mole encamisado com carne de siri, empanado e frito, aïolli com bottarga; e o Jiquitaia levou a Tortilhinhas de grão-de-bico com camarão, codeguim e milho-verde.

O concurso foi promovido pelo Escritório de Turismo da Espanha (Turespaña).

O Cepa fica na Rua Antônio Camardo, 895 - Tatuapé.