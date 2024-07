Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas do Sesc São Paulo vai homenagear o Peru

Na abertura, no dia 5 de setembro, o público poderá ver o espetáculo de rua O Teatro é um Sonho, do longevo grupo de Lima Yuyachkani; a peça peruana Esperanza, dirigida por Marisol Palacios, apresentada no teatro do Sesc Santos, e a instalação Florestania, da diretora brasileira Eliana Monteiro, no Espaço de Convivência da unidade.

Com mais de trinta espetáculos, o evento acontece de 5 a 15 de setembro no Sesc Santos e em outros espaços da cidade litorânea.