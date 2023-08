Festival idealizado pelo DJ KL Jay acontece no Centro Cultural São Paulo

O Centro Cultural São Paulo será palco, entre os dias 12 e 30 de agosto, da segunda edição do Festival Sample – do Clássico ao Original.

Idealizado por DJ KL Jay (Racionais MCs), o festival tem programação especial na Sala Adoniran Barbosa e na Praça das Bibliotecas.

DJ KL JAY Foto: Klaus Mitteldorf

A grade de atividades do festival, que é gratuita, se estenderá ao longo de 16 dias, proporcionando ao público uma imersão no universo do sample (técnica de recortes e colagens de composições de diferentes períodos e gêneros musicais).

Um dos destaques do festival será uma exposição de discos primordiais para a cultura do Hip-Hop, que será montada na Praça das Bibliotecas do CCSP e apresentará um recorte exclusivo de capas e contracapas de 38 álbuns que deram origem a samples registrados em faixas de outros 38 LPs essenciais para a história do rap.

Destaque também para participação de DJ Hum e as colaborações de Kamau e de DJ Will. O evento tem produção da Cia. VERVE de Arte Negra, dirigida pela jornalista Leandra Silva.

Serviço:

Festival Sample

De 12 a 30 de agosto

Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso

*Ingressos para as atividades especiais serão disponibilizados para reserva na bilheteria online e presencial, uma semana antes da abertura do festival.