Festival literário ‘Arena da Palavra’ vai movimentar livrarias independentes de São Paulo em julho

Idealizado por Marcelo Sollero, o produtor cultural à frente do Polo Cultural Educação e Arte, o Festival Literário Arena da Palavra promete um mês inteiro de atividades.

Para fazer a curadoria do evento a seu lado, Sollero convidou o escritor Marcelino Freire (Balada Literária), Claudiney Ferreira (Certas Palavras) e a editora Cecilia Arbolave (Lote 42).

Marcelino Freire, Cecília Arbolave, Marcelo Sollero e Claudiney Ferreira Foto: Francio de Holanda

A programação - agendada para acontecer a partir do início do mês que vem, com coquetel em local a ser confirmado - reunirá livreiros, autores e editoras.

Durante o mês, as 20 livrarias serão palco de atividades como debates e lançamentos de livros. Com idealização e produção do Polo Cultural, o festival pretende movimentar e aquecer o circuito das pequenas empresas do universo do livro. A ideia é fortalecer as independentes, principalmente as livrarias de rua, de pequeno porte.





Veja a lista das livrarias participantes:

Africanidades

Banca Tatuí

Brooklin

Companhia Ilimitada

Livraria Cabeceira

Livraria da Tarde

Livraria Eiffe

lLivraria Mandarina

Livraria Megafauna

Livraria Miúda

Livraria no Reserva

Livraria Nossa Cidade

Livraria NoveSete

Livraria Patuscada

Livraria Simples

Ponta de Lança

Ria Livraria

Sebo Pura Poesia

Sebo Tucambira

TAPERA TAPERÁ