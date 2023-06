Festival no Mercadão celebra a cultura e tradições de países árabes

O Festival de Gastronomia e Cultura do Mercadão SP vai celebrar a cultura e as tradições dos países árabes. A 5ª edição do festival, promovido pelo Mercado Municipal Paulistano, o Mercadão, acontece entre os dias 16 e 18 de junho, das 10h às 17h.

A ideia é que os visitantes possam experimentar o que há de melhor na cultura e gastronomia do Líbano, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Marrocos. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita.

Destaque para as apresentações do pão feito na pedra saj Foto: ADAM FRIEDLANDER/ NYT

Na programação artística, os visitantes podem acompanhar as apresentações de dança do ventre, grupos folclóricos, músicas, sons e ritmos tradicionais das quatro culturas.

Já em relação a gastronomia, destaque para os doces árabes, pães, pastas, esfihas e especiarias marcantes na culinária típica dos países celebrados - com destaque para as apresentações do pão feito na pedra saj, do SAJ restaurante que leva o mesmo nome do instrumento.

O Festival de Gastronomia e Cultura é uma iniciativa da Mercado SP SPE S.A., concessionária que administra o Mercado Municipal Paulistano e o Mercado Kinjo Yamato.

Serviço

Festival de Gastronomia e Cultura – Edição Árabe

Mercado Municipal Paulistano - Mercadão

Rua da Cantareira, 306 - Centro Histórico de São Paulo

De 16 a 18 de junho

Horário: das 10 às 17h