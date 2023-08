FHC comemora os 29 anos do Plano Real no restaurante La Casserole

Andrea Matarazzo organizou na última segunda-feira (dia 7) um almoço no tradicional restaurante francês La Casserole, no Largo do Arouche, em homenagem aos 29 anos do Plano Real (criado em 1994) e ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, 92 anos.

“O objetivo era uma homenagem ao FH e ao nosso grupo - que liderados por ele mostrou que o Brasil podia ser diferente. O Real Mudou o Brasil”, disse Matarazzo. “O clima do almoço foi a cara do governo FH - alto astral, harmonia total e a alegria do reencontro”, completou.

Plano Real Foto: Arquivo Pessoal

O evento contou com a participação do próprio FHC e de diversos integrantes da sua gestão.

Entre os convidados estavam José Serra, Gustavo Franco, Pérsio Arida, Rubens Ricupero e André Lara Resende, Aloysio Nunes Ferreira, José Aníbal, Gilmar Mendes e Celso Lafer. Até o petista Jorge Viana participou do almoço.

O vice-presidente Geraldo Alckmin também marcou presença na celebração.

Plano Real Foto: Arquivo Pessoal

