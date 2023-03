Fiesp recebe a exposição ‘Serguei Eisenstein e o Mundo’ no início de abril

A exposição Serguei Eisenstein e o Mundo está marcada para o dia 4 de abril na Fiesp, na Av. Paulista. Ele foi um dos principais cineastas da história do cinema e dirigiu filmes como O Encouraçado Potemkin e Ivan, o Terrível. A curadoria da mostra é assinada por Luiz Gustavo Carvalho e por Naum Kleiman, maior especialista em Serguei Eisenstein em âmbito mundial.

Serguei Eisenstein. Foto arquivo /AE

O acervo inclui mais de 100 trabalhos do universo gráfico como esboços, fotografias, cartazes, caricaturas, maquetes de cenários de teatro e figurinos.

No mesmo endereço, paralelamente, haverá uma mostra de cinema com filmes do cineasta e produções de outros cineastas influenciados por ele.

Bastidores de uma filmagem. Crédito: Reprodução

Nova diretora artística na galeria Gomide & Co

Crítica de arte, curadora e pesquisadora com mais de 15 anos de trajetória, Luisa Duarte se une ao time da Gomide & Co como diretora artística. “Penso que através da minha presença a galeria esteja interessada em trazer para dentro do dia a dia alguém que possa ter um olhar ‘de fora’ e ser capaz de instaurar outras dinâmicas de trabalho”, disse.

Continua após a publicidade

Bloco de Notas

VOLUNTÁRIOS. O dentista e empresário Luciano Mazitelli reuniu seis amigos médicos e formou um time de voluntários que está no Xingu prestando serviços de saúde para indígenas da aldeia Afukuri. A equipe conta com clínico geral, cardiologista e pediatra.

ANIVERSÁRIO. O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE comemora neste mês de fevereiro 59 anos. A entidade organizou uma confraternização amanhã – reunindo executivos de grandes empresas e jovens estudantes.

SAMBA E FEIJOADA. A tradicional Feijoada da Musa da Vila Maria ocorre no próximo domingo a partir das 13h, na quadra da escola de samba.