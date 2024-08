Fiesp vai receber congresso sobre cannabis de uso médico

Com coordenação científica realizada pela médica anestesista Maria Teresa Jacob, o encontro também vai receber convidados especialistas no uso médico e regulamentação da Cannabis. O evento pretende desmistificar e debater o uso da cannabis medicinal no Brasil.

Com apoio institucional da Fiesp e da Sindusfarma, o evento tem capacidade para receber 150 convidados que poderão se inscrever pelo sitewww.cannabisnamedicina.com.br.