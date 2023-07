Filarmônica de Minas Gerais comemora seus 15 anos no Festival de Inverno de Campos do Jordão

Em celebração aos seus 15 anos, a Filarmônica de Minas Gerais se apresenta nesta sexta-feira no Festival de Inverno de Campos do Jordão, no auditório Claudio Santoro, às 20h30, e retorna à Sala São Paulo, neste sábado, às 20h30. Os dois concertos serão gratuitos.

Filarmônica de Minas Gerais comemora seus 15 anos Foto: rafael l g motta

Nas apresentações, a Orquestra comemora os 200 anos de nascimento do compositor francês Lalo e os 150 de Rachmaninov. De Lalo será apresentada a Abertura da ópera “Le Roi d’Ys”. De Rachmaninov a Orquestra interpreta a poderosa e vibrante “Sinfonia nº 3″.

O violoncelista sérvio Viktor Uzur é o convidado da Filarmônica e interpretará o “Concerto para Violoncelo nº 1 de Saint-Saëns”. A regência é do maestro Fabio Mechetti, diretor artístico da Filarmônica. “Será uma oportunidade de apresentarmos um repertório rico”, disse Mechetti.