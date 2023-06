Filho de Patricia Poeta volta ao Brasil para investir na carreira de DJ

Depois de um período de um ano e meio em Los Angeles estudando produção musical, Felipe Poeta acaba de voltar ao Brasil para avançar nas pistas como DJ. O filho da apresentadora da Globo Patrícia Poeta contratou uma agência para cuidar da agenda de apresentações em festas, festivais e eventos corporativos.

Felipe Poeta já produziu uma trilha sonora da série Arcanjo Renegado Foto: Jeff Porto

O nome artístico de Felipe é PoetaNoBeat. Dono de uma gravadora no Rio, ele produz seu primeiro álbum chamado RJ Garage, misturando gêneros brasileiros e música eletrônica: “Eu estou soltando algumas lives no Youtube, montando sets e remixes originais, conseguindo trazer artistas que sempre sonhei em produzir como Tati Quebra Barraco, Mc Gorila, Mc Smith. São pessoas que têm essa imagem aqui no Rio de Janeiro e para mim que cresci aqui na praia...” O álbum vai ser acompanhado de um filme que está sendo gravado. “Todas as músicas se conectam, eu conto historinhas do Rio de Janeiro. A gente começa na praia e termina no baile de corredor”, antecipa.

Ele tem 21 anos, mas desde os 13 era viciado em música e gostava de escutar todos os gêneros, chegando a fazer estágios em gravadoras, convivendo com artistas. Quando descobriu os softwares passava o recreio no banheiro da escola com o computador fazendo criações. “Eu era um bom aluno, mas todo tempinho livre que eu tinha ficava lá fazendo meus instrumentais e beats. E acho que ali mesmo começou a vocação para o que eu faço hoje em dia.”

Por ter sido um interesse que se revelou cedo em sua vida, o jovem diz que não houve resistência por parte da sua mãe Patrícia Poeta nem do seu pai quando resolveu trabalhar na indústria da música: “Como eu trabalhava desde pequeno nisso, meus pais incentivaram e gostaram. Eu sempre estava mostrando para eles os trabalhos que fazia.”