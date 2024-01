Filme da Disney inspira leilão beneficente da Make-A-Wish Brasil

A Make-A-Wish Brasil, organização dedicada a realizar sonhos de crianças com doenças que colocam suas vidas em risco, realizará, em 1º de Além de celebrar a parceria de mais de 40 anos com a companhia, a ação é inspirada no novo filme da Walt Disney Animation Studios, Wish - O Poder dos Desejos.

O valor arrecadado no leilão, que reúne itens e experiências inspiradas no filme, será destinado à missão da Make-A-Wish Brasil, que conseguiu concretizar, apenas em 2023,268 sonhos. O leilão beneficente acontecerá no site da Sodré Santoro, organização de leilões presenciais e on-line da América Latina. A leiloeira oficial da iniciativa será Carolina Sodré Santoro que, ao lado da irmã Mariana, lidera a plataforma.

Cena da animação da Disney 'Wish: O Poder dos Desejos' Foto: Disney/Divulgação

A iniciativa oferecerá os seguintes itens e experiências:

- Um vestido inspirado no filme e confeccionado pela estilista Helô Rocha, responsável por vestir personalidades famosas;

- Cinco pôsteres do filme, cada um autografado pelos respectivos nomes: os cantores Di Ferrero, Xande de Pilares e Solange Almeida, o apresentador e comediante Marcelo Adnet e a dubladora da protagonista Asha, Luci Salutes;

- Duas sessões do filme, cada uma para 40 pessoas, realizadas no cinema da Disney Brasil, com a presença dos dubladores da animação;

- Duas experiências de dublagem referentes ao filme, cada uma com duração 1h, coma presença de profissionais de dublagem para a direção de cena;

- Um dia no BT LAB para desenvolver uma cor exclusiva de batom ao lado da empresária e influenciadora Bruna Tavares, que também lançou uma linha de maquiagem especial do filme.

Para conferir a página do leilão da Make-A-Wish Brasil, acesse o site: http://makeawishbrasil.sodresantoro.com.br/