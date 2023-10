Filme sobre assassinato de ex-premiê de Israel e Nobel da Paz tem pré-estreia em SP; veja trailer

O filme “O Último Dia de Yitzhak Rabin” dirigido pelo cineasta israelense Amos Gitai, conhecido por obras como “Kedma”, “Kadosh - Laços Sagrados” e “Uma Noite em Haifa”, terá sua pré-estreia para convidados nesta terça-feira, 31, no cinema Kinoplex Itaim. Premiado no Festival de Veneza, o longa-metragem retrata os últimos momentos de Yitzhak Rabin, ex-primeiro-ministro de Israel e ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Rabin foi assassinado em 1995 por um estudante militante radical ligado a um grupo de extrema direita. Sua morte abalou o mundo e marcou profundamente o processo de paz entre israelenses e palestinos.

Cena de bastidor do filme o 'Último Dia de Yitzhak Rabin' Foto: Synapse





O evento de pré-estreia contará com a presença de especialistas no assunto, como Daniel Douek, cientista social e mestre em Letras pelo programa de Estudos Judaicos e Árabes da USP, e Morris Kachani, diretor-executivo do IBI. Após a sessão, eles vão debater os temas abordados no filme.

Neste momento de guerra, é pertinente falar sobre Yitzhak Rabin e a atuação do ex-primeiro-ministro em prol da paz, ao lado do então líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat. “Foi a grande oportunidade que israelenses e palestinos tiveram de construir um Oriente Médio melhor para todos os povos. No momento em que a região mais precisa de paz, é de grande valia relembrar a trajetória de Rabin e da forma como ele conseguiu mobilizar todo um país em prol da criação de dois Estados para dois povos, com direito a própria autodeterminação”, explica Morris Kachani.

O encontro, promovido pelo Instituto Brasil Israel (IBI) em parceria com o movimento juvenil judaico Habonim Dror, pretende realizar uma noite intensa de reflexões e discussões sobre o legado de Rabin. “O Último Dia de Yitzhak Rabin” é um filme que busca não apenas contar a história real desse líder, mas também provocar a reflexão sobre a importância do diálogo da tolerância e da busca pela paz em um mundo marcado por conflitos.

A produção, que tem estreia marcada para o dia 2 de novembro, chega aos cinemas, despertando a curiosidade do público sobre os detalhes da vida e morte de um dos líderes mais importantes da história de Israel.