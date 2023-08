Filme sobre homem que tentou jogar um avião no Palácio do Planalto será exibido na Expocine

O filme “O Sequestro do Voo 375″, ainda sem data de estreia nos cinemas, será exibido em primeira mão aos participantes do Expocine Decupa, no dia 3 de outubro.

A história do longa reproduz o caso de 1988, quando um homem queria sequestrar um voo comercial para arremessar a aeronave contra o Palácio do Planalto.

Cena do filme 'O Sequestro do Voo 375' Foto: Juliana Chalita

O Expocine Decupa, dedicado a estudantes e interessados em atuar no mercado audiovisual, que acontece durante a Expocine 2023, vai apresentar o longa, dirigido por Marcus Baldini e produzido por Joana Henning, como case para explicar aos participantes as diferentes etapas de uma produção audiovisual.

O evento é uma parceria com o ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros e CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola. O evento acontece no dia 3 de outubro, no Cine Marquise, localizado no Conjunto Nacional da Av. Paulista, em São Paulo. As inscrições estarão abertas em breve no site do evento.

O Caso

Por volta das 11h da manhã, dia 29 de setembro de 1988, os 97 passageiros e sete tripulantes do voo 375 da Vasp, que percorria o trecho Belo Horizonte/ Rio de Janeiro, foram seqüestrados pelo maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição que, de arma em punho, pretendia jogar o avião sobre o Palácio do Planalto. Nonato elegeu como culpado por seu desemprego e falta de dinheiro o então presidente José Sarney.

