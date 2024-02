Fim das obras na rua Bela Cintra faz a alegria de restaurateur

Carlos Bettencourt, sócio do restaurante A Bela Sintra, está feliz da vida. O motivo? O fim das obras na rua Bela Cintra, nos Jardins, onde está localizado o restaurante. Os reparos na via - para recuperar as galerias de águas pluviais - começaram em abril de 2023 e se estenderam até este ano. Muitos donos de cafés, restaurantes e lojas da região reclamavam do trânsito e da queda no movimento dos estabelecimentos causados pela obra.

Carlos Bettencourt Foto: Arquivo pessoal