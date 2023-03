Flávia Alessandra vai lançar aplicativo para treinos online com lições sobre motivação

Sempre em dia com a malhação, Flávia Alessandra está lançando um aplicativo de treinos em casa, junto com o seu professor de educação física, Rafael Lund, e o marido Otaviano Costa. A plataforma Utreino começa a funcionar na quinta-feira, 8, no Dia Internacional da Mulher. Questionada se é preciso mais disciplina para incluir a ginástica online na rotina do que a modalidade presencial, Flávia disse à coluna: “É preciso ter dentro de si mesmo a motivação – a vontade do start, e nós falamos sobre isso, compartilhamos dicas na plataforma de como inserir o treino na sua rotina de forma constante e saudável, basicamente, transformar o cuidado com a saúde física e mental em um hábito”.

Os programas de exercícios online variam de 15 a 60 minutos. “A vantagem é que a gente pode treinar onde estiver. Para algumas mulheres se torna possível na parte da manhã, para outras, à noite, talvez num intervalo do almoço”, avalia a atriz. Entre os benefícios de se exercitar estão a melhora do sono, da disposição, da autoestima e a redução do estresse. O investimento no aplicativo foi de R$ 2 milhões. O plano mensal sai por R$39,90.

FORMAS. A escultora cubana Alina Fonteneau inaugura sua exposição A Natureza das Coisas na galeria Dila Oliveira. No dia 11, nos Jardins.

INCENTIVO. A Renner renovou o plano de patrocínios culturais para 2023. Serão investidos R$ 1,2 milhão em cinco iniciativas espalhadas pelo Brasil: no MAM, MASP, na Fundação Iberê, no Museu do Amanhã e na exposição visual imersiva Monet À Beira D’Água.

LOTADO. A Pinacoteca de São Paulo bateu recorde de público no final de semana de 4 e 5 de março. Foram 30 mil visitantes entre os seus três edifícios. Só o novo prédio, a Pina Contemporânea, recebeu 19 mil pessoas entre sábado e domingo.

DIGITAL. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou, no fim de semana passado, na Alemanha, de encontro sobre regulação de plataformas digitais, inteligência artificial e proteção de dados. O professor Ricardo Campos, diretor do Instituto Legal Grounds, foi um dos organizadores do evento Constitucionalismo Digital na Universidade de Frankfurt (Alemanha), junto com a Prof. Laura Schertel (Unb e IDP).

NA CAPA. Simone Tebet será a capa da revista Cláudia deste mês. Pabllo Vittar foi destaque da publicação em janeiro e a atriz Vera Holtz, no mês passado. A edição com a ministra sai amanhã, no Dia Internacional da Mulher