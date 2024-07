‘Flipop’ reúne Raphael Montes, Clara Alves e outros fenômenos editoriais da nova geração em SP

Os fenômenos editoriais Raphael Montes, Clara Alves, Pedro Rhuas e Casey McQuiston (que se junta ao elenco em um bate-papo on-line) estão entre as atrações confirmadas.

As atividades ocuparão os 3 andares do Sesc 14 Bis. Participam do festival outras 17 editoras além da Seguinte: Conrad, Ediouro, JBC, Livros da Alice, Naci, Nacional, Nova Fronteira, P.S. Edições, Paralela, Pensamento, Quadrinhos na Cia, Suma, Trama, Violeta, Jangada e Companhia das Letras.