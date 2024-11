‘Foco na minha felicidade e em cuidar da minha saúde mental’, diz Rebeca Andrade sobre 2025

As meninas da seleção brasileira de Ginástica Artística (Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares) são as estrelas do Baile das Maiorais, que acontece no próximo dia 24, no Aroo, no centro de São Paulo.

Como parte da sua campanha de festas de final de ano (‘Toda festa começa com um look’), a marca Riachuelo será a responsável por promover a festa. O baile será delas, com seus convidados, amigos íntimos e até a escolha da música: um grupo de samba vai embalar a comemoração. A seguir uma breve conversa com Rebeca Andrade e Júlia Soares.

Seleção Brasileira de Ginástica Artística se prepara para o baile Foto: Fernando Mendes

Qual a expectativa para o baile? Rebeca: "Expectativa é que a gente possa se divertir muito, aproveitar bastante, conversar com quem estiver lá, dividir vários momentos com quem estiver presente... Vamos celebrar esse ano incrível! Que seja uma festa incrível e inesquecível! Sobre o look... Ah, eu amo brilho! Quero estar brilhando e maravilhosa na festa!" Júlia: "Estou super empolgada para o baile! Acho que vai ser uma noite cheia de energia, diversão e com a companhia de pessoas incríveis! Estou apostando em um look mais brilhante, com um tecido confortável e algo que me faça sentir confiante. Escolhi um vestido curto na cor preta, justo na parte de cima e tomara que caia, com a parte de baixo mais soltinha. Vou usar um salto alto preto e talvez uma luva delicada."

Já fizeram um balanço de 2024?

Rebeca: “O ano de 2024 foi maravilhoso, não só profissional, mas também na minha vida pessoal. Foram muitas coisas novas, muitas experiências incríveis... Foram muitas conquistas e estou orgulhosa da minha equipe, do meu crescimento, pelo ano que eu vivi, das coisas que superei e onde consegui chegar.”

Júlia: “Foi um ano de muitos desafios, mas também de grandes conquistas. Consegui alcançar várias metas que estavam previstas para minha carreira. Claro, nem tudo foi fácil, mas aprendi muito com os obstáculos que apareceram. Foi, sem dúvida, um ano de crescimento pessoal e profissional.”

E como vocês imaginam 2025?

Rebeca: “Como eu imagino 2025... Espero estar feliz e saudável, esses serão sempre meus objetivos principais. Vou ter um ano um pouco mais tranquilo dentro do ginásio. Mas meu foco é total na minha recuperação, na minha felicidade, em cuidar da minha saúde mental... E isso é essencial. Espero que seja um ano muito feliz!”

Júlia: “Em 2025, espero continuar evoluindo no esporte, enfrentar novos desafios e melhorar ainda mais meu desempenho. Que o próximo ano me traga mais oportunidades e realizações.”