Fórum Brasileiro de Filantropos reúne o médico e empresário José Egydio Setúbal e herdeira da Basf

Na próxima quarta-feira, dia 4, José Luiz Egydio Setúbal, médico e empresário à frente da Fundação homônima e organização familiar dedicada à causa da saúde infanto juvenil no Brasil, participa do painel sobre Filantropia Familiar no13º Fórum Brasileiro de Filantropos e Investidores Sociais, do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS).

José Luiz Egydio Setúbal Foto: Nellie Solitrenick

A austríaca Marlene Engelhorn, herdeira da Basf, cofundadora da iniciativa Taxmenow e defensora da taxação das grandes fortunas, também está entre os palestrantes confirmados e participa, em vídeo, de um painel que vai reunir Cristiane Sultani, do Instituto Beja, Ticiana Rolim Queiroz, da Somos Um, com moderação de Paula Fabiani, CEO do IDIS, para falar das suas experiências, motivações e caminhos traçados por quem decidiu dedicar recursos, tempo e influência para causas de interesse público. O evento será no Espaço Boulevard JK, exclusivo para convidados, e com transmissão online e ao vivo gratuita.