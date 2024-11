Fotógrafo do estilo de vida dos ricos e famosos no anos 1970 e 1980, Slim Arons terá expo no Brasil

Com entrada gratuita, a mostra La Dolce Vita vai apresentar 20 imagens escolhidas por Mario Cohen, que representa o fotógrafo com exclusividade no Brasil, e todas as obras serão comercializadas.

Slim é autor da famosa imagem Poolside Gossip, clicada em 1970 na Kaufmann House, em Palm Springs. A fotografia se tornou referência para arquitetos, designers, estilistas e artistas. Ao longo da carreira, ele também foi colaborador de revistas de lifestyle como a Times, Life, Holiday, Town & Country, Vogue, Harper’s Bazaar e Travel&Leisure.