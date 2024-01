Frases do ano: veja trechos das entrevistas que marcaram 2023 na coluna

Olá, amigos da coluna Direto da Fonte! Todos bem? Neste último dia de 2023, resolvemos revisitar nossas entrevistas semanais. Muita gente bacana e importante conversou com a gente neste ano que está terminando hoje. Foram entrevistas francas, reveladoras, sérias e divertidas. Leia a seguir:

Betty Milan, psicanalista - 20/2/23

Betty Milan. Foto: DENISE ANDRADE/ESTADÃO

“É a grande festa da inclusão no Brasil, como se a desigualdade social fosse suprimida, suspensa, durante alguns dias. Profundamente democrático, no carnaval as pessoas se esquecem de uma realidade muito dura e podem realizar no imaginário os seus sonhos.”

Reynaldo Gianecchini, ator -10/07/2023

Reynaldo Gianecchini Foto: Juan Guerra - Estadão

“É muito lindo ser jovem, também tem os seus encantos, mas o mundo não é só dos jovens. Acho muito ingênuo os jovens acharem, como talvez um dia eu achei, que quando você envelhece acaba tudo. Que triste, que chato”.

Denise Fraga, atriz 06/08/2023

SAO PAULO CADERNO 2 DIRETO DA FONTE Atriz Denise Fraga FOTO Caca Bernardes Foto: DIV

“Acho que a gente tá vivendo um empobrecimento intelectual, subjetivo e poético, que, na verdade, é fruto da velocidade que se impingiu com a vida virtual. Acho que uma velocidade absurda, quase inumana, foi colocada na nossa vida”.

Allan Souza Lima, ator - 13/08/23

Allan Souza Lima Foto: Renato Amoroso

“A arte está entrando em um lugar muito grande de moralidade. A arte não é moral. A arte é amoral, ela é anarquista e subversiva. E dentro desse processo de criação, a gente precisa se desconstruir”.

Diogo Almeida, ator 17/09/23

Diogo Almeida é protagonista da novela 'Amor Perfeito' e psicólogo Foto: Márcio Farias

“Quantos pretos não tiveram que desistir da carreira de ator porque casaram, tiveram filhos e tinham que colocar dinheiro dentro de casa... Quantos não desistiram porque não tinham uma família para dar suporte?”

Ilana Casoy, criminóloga - 5/11/23

SAO POAULO CADERNO 2 DIRETO DA FONTE ILANA CASOY Ilana Casoy sera a entrevistada do Direto da Fonte FOTO Erik Almeida. Foto: DIV

“Tenho mais medo das pessoas que se consideram encarnações do bem do que aquelas que se veem como encarnações do mal. Quando entrevisto um serial killer, ele sabe quem é, tá tudo bem. Agora, uma pessoa que se acha um ser completamente bom e livre de qualquer maldade, essa me dá mais medo porque ela vive em negação.”

Cléo, cantora, atriz e empresária - 03/12/2023

Cléo fala sobre a família em entrevista ao Direto da Fonte Foto: Wilton Júnior/Estadão

“Eu super sou uma nepo baby mesmo, eu sou filha da realeza do show business brasileiro e nem quero negar isso. Sinto muito orgulho dos meus pais, tanto deles como pessoas públicas quanto como pessoas da minha vida pessoal”

Fátima Bernardes, apresentadora - 19/12/23

Fátima Bernardes apresenta a última edição do The Voice Brasil Foto: Manoella Mello/Globo

Fernando Caruso, ator e comediante - 10/12/23

Fernando Caruso com uma cópia do roteiro de 'Cansei de Ser Nerd' Foto: Mariana Vianna

“Saber rir de si mesmo é uma questão de sobrevivência. Já escapei de apanhar por conta do humor, por saber me zoar”.

Edson Celulari, ator - 17/12/23:

Edson Celulari interpreta um anjo mensageiro no filme de conteúdo espírita ‘Nosso Lar 2’ Foto: Ique Esteves

″Minha história com Cláudia Raia é ótima, temos filhos juntos e vivemos 17 anos em uma relação maravilhosa. Quando terminou, sempre achei estranho quando ouvia alguém dizer que não deu certo...”