Fresno vai gravar especial de comemoração de 20 anos de seu primeiro disco, ‘Quarto dos Livros’

A Fresno vai cantar parabéns para Quarto dos Livros, seu primeiro disco, que completa 20 anos neste mês. A banda vai lançar um especial apresentando algumas faixas do álbum e a performance ficará disponível no TikTok e no YouTube a partir dos dias 15 e 17, respectivamente.

Luiz Thunderbird e a banda Fresno Foto: Lays Milanello

“A Fresno começou com a gente saindo da adolescência. Eu ainda era praticamente adolescente, estava ali com 17/18 anos, então, claramente, estávamos num período de grandes mudanças da vida. Quando você vai ganhar independência, sai da escola, vai pra uma faculdade (não terminei, mas fui). É um período em que a gente viveu as primeiras experiências da vida: os primeiros amores, os primeiros relacionamentos, as primeiras brigas, os primeiros tudo. A história da banda acompanha a nossa vida. Todo esse período saindo da adolescência, começo da vida adulta, mudança pra São Paulo, o primeiro sucesso no underground, depois o primeiro sucesso no mainstream no Brasil, a pressão, as inseguranças… Agora, filhos e casamentos, tudo isso passou pela história da banda”, diz Lucas Silveira à coluna.

Da formação original, sobraram apenas Lucas e Vavo, mas o vocalista afirma que a convivência com os ex-membros da banda é de muito respeito.

“Quem tá na banda desde o começo sou eu e o Vavo, mas mesmo com quem deixou de ser integrante, temos um relacionamento muito bom, porque uma coisa que a gente tem no nosso trato é respeito. Nos respeitamos muito, nunca tivemos uma grande briga, uma grande treta de perder o cavalheirismo. Não quer dizer que a gente não discorde, às vezes até não conseguimos resolver direito algumas diferenças, mas nunca perdemos o respeito, nunca perdemos a admiração, nunca perdemos a amizade e eu acho que o que segura uma banda todo esse tempo é mais do que respeito, é amizade, é o amor um pelo outro”, diz.

O ex-VJ da MTV Brasil Luiz Thunderbird comanda um papo com o grupo, que vai ser exibido como parte do especial.