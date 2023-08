Galeria de arte inova ao ser a 1ª gerida por artistas asiáticos, negros e indigenas

Entre centros comerciais e financeiros, a Avenida Rebouças abriga uma proposta de lazer única para quem gosta de arte contemporânea: a Diáspora Galeria, a primeira do Brasil construída e gerida por grupos racializados, como asiáticos, negros e indígenas. Inaugurada em março deste ano, a sede física da galeria receberá uma oficina de Sashiko e exibição do documentário “Bem-vindos de novo” no dia 5 de agosto.

A exposição “Afetos” é outra atividade que está acontecendo na galeria até o dia 31 de agosto. Atraindo mais de 200 pessoas nos últimos dois meses, a exposição é inaugural do espaço físico e coletiva, reunindo obras de 25 artistas, entre representados e convidados.

Exposição Afeto - em cartaz até dia 31 de agosto Foto: Rhuan Pereira

Toda a programação da galeria é focada em trazer expressões artísticas destes grupos racializados e impactar positivamente o circuito artístico. Mais do que uma galeria de arte, a Diáspora é definida como um lugar plural pelo idealizador e galerista responsável Alex Tso. Além de representar artistas não brancos, o espaço tem uma biblioteca comunitária e uma programação que sempre se renova recebendo eventos, oficinas, intervenções artístico culturais e exposições.

“O nome galeria bebe de alguns preceitos que excluem estes corpos (de grupos racializados). O objetivo é ressignificar o que é galeria. A Diáspora é um entremeio em ser um espaço de cultura e comercial”, explica Alex dizendo que até o próprio endereço da galeria propõe a discussão sobre estes grupos - André Rebouças foi um abolicionista-, e que o objetivo não é centralizar o público alvo, mas que a galeria seja frequentada por todos aqueles que desejam acessar espaços culturais.

O espaço nasceu como contraponto do mercado artístico cultural comum e para colocar em evidência artistas não brancos. Alex enfatiza que a intenção da galeria não essencializar as obras em recortes estereotipados desse grupo, mas, sim, expor pesquisas bem instrumentalizadas e promover a cultura por vários olhares e intersecções diferentes.

O desejo de montar uma galeria com essa perspectiva está ligada não somente com a militância pessoal de Alex, mas também com observações que ele fez quando se inseriu no mercado da arte. Formado em arquitetura e filho de imigrantes chineses, o galerista trabalhou na Bienal da Arte e em uma outra galeria antes da Diáspora. Foi então que ficou evidente para ele as lacunas nesse mercado e que faltava uma maior representação de grupos racializados.

Continua após a publicidade

“Não vejo a Diáspora como ponto fora de curva, mas como ponto que centraliza tensões e vivências. Eu senti que abrir uma galeria seria um jeito interessante de fazer curadoria, mas enquanto projeto e articulação político cultural”, declara.

Alex Tso, galerista na Diáspora Galeria Foto: Rhuan Pereira

História começou no ambiente online

O formato da galeria começou a ser desenhado em 2017, mas foi em 2019 que ela foi lançada já com sua proposta diferenciada. Alex conta que o elenco inaugural de artistas da galeria foi escolhido através de convocatória aberta nacional com a participação de 150 artistas. Ao final da seleção, 10 foram escolhidos.

No primeiro momento, as atividades da galeria se concentravam no ambiente online. A primeira exposição presencial foi realizada no Shopping Cidade São Paulo, na Paulista. Após isso, foram convidados a expor na Casa Preta Hub, saíram na enciclopédia do Itaú Cultural e se firmaram no circuito de galerias de São Paulo.

O espaço físico da Diáspora foi inaugurado em dois atos: o primeiro sociocultural com o lançamento dos projetos Galeria Escola e da biblioteca, e o segundo com o plano mercadológico com a loja Pop-Up, que renova os empreendimentos e busca valorizar e gerar renda da produção de pessoas asiáticas, negras e indígenas.

Para o futuro mais concreto da galeria, o objetivo é ampliar o público. Como meta, é cumprir o seu propósito sociocultural político a ponto de ter outras galerias mais abertas a integrar artistas não brancos e da Diáspora se tornar obsoleta, como declarou Alex. “A Diáspora não surgiu necessariamente para se inserir no mercado, mas para transformar o mercado e elucidar outros caminhos possíveis”, finaliza.

Continua após a publicidade

Serviço

Afeto 2º ato – Exposição Inaugural

Datas: 27 de maio a 31 de agosto 2023

Endereço: Av. Rebouças, 2915 – Pinheiros

Horários: Ter e Qua – sob agendamento | Qui e Sex – 11h às 19h | Sáb – 10h às 16h

Por Laura Abreu