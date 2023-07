Galeria lança contos inspirados em peças icônicas do design brasileiro

Ninguém pode negar que os nossos móveis contam histórias. Faça um teste. Olhe ao seu redor. Você mesmo deve ter alguma memória envolvendo peças do mobiliário da sua casa ou local de trabalho.

A galeria carioca Lipe, especializada em mobiliário moderno brasileiro, aprofundou-se nesta crença de que móveis têm histórias. A partir de agosto, a galeria lança uma série literária intitulada “Móveis com Histórias” - com contos baseados em peças do seu acervo. As peças são assinadas por nomes como Zanine Caldas, Percival Lafer e Sergio Rodrigues.

Em um primeiro momento, serão lançados oito contos originais - ao longo de dois meses, sempre às sextas-feiras.

Contos baseados em peças icônicas do design brasileiro Foto: Reprodução

O conto de estreia será assinado por Flávio Izhaki (a respeito da poltrona MP-19, de Percival Lafer). Também estão no projeto Marcelo Moutinho, vencedor do Prêmio Jabuti de Contos, Juliana Leite, vencedora do Prêmio Sesc de Romance e o prêmio APCA, Rafael Gallo, vencedor do Prêmio Saramago, Sergio Tavares, vencedor do Prêmio Sesc de contos, Paula Fábrio, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura, Carlos Eduardo Pereira, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e Antônio Xerxenesky, vencedor do Prêmio São Paulo.

O projeto gráfico é assinado pelo Cubículo, premiado escritório de design, responsável por projetos para Caetano Veloso, Gal Costa, Chico Buarque, Casa da Palavra, entre outros.