Galeria Metrópole tem última edição do Festival Jardim Secreto com foco em empreendedorismo e moda

A última edição de 2023 do Festival Jardim Secreto acontece neste final de semana (16 e 17 dezembro) na Galeria Metrópole.

A festa será marcada por diversas oficinas, workshops, rodas de conversa e até mesmo shows. À frente da roda de conversa sobre moda autoral e upcycling estarão a sócia-fundadora do Jardim Secreto, Gladys Tchoport, representantes do Fashion Revolution Brasil, do Banco de Tecido – sistema de circulação e reuso têxtil, e da marca Alastra. Ela acontece no sábado, dia 16, das 13h às 14h.

Gladys Tchoport e a Claudia Kievel são fundadoras Foto: Vic Fortunato

Já no domingo (17), o dia começa com a oficina de tecelagem promovida pelo Ateliê Mentha, das 10h às 14h. Ainda, acontece uma roda de conversa sobre empreendedorismo e finanças mediada pelo SEBRAE, por Tatiana Soares e pela sócia-fundadora do Jardim Secreto, Claudia Kievel. Seu início está previsto para às 11h.