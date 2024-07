Galeria Nara Roesler vai ter exposição com 50 trabalhos de Julio Le Parc

A galeria de arte Nara Roesler, de São Paulo, vai receber uma exposição do artista Julio Le Parc, a partir de 8 de agosto. Julio Le Parc: Couleurs vai ter 50 obras recentes e inéditas do mestre da arte cinética. As pinturas, desenhos, um móbile em grandes dimensões, com quatro metros de altura por três metros e meio de largura, e duas estruturas luminosas – em que a luz interage diretamente com as placas cromáticas – vão ocupar dois andares da Nara Roesler São Paulo.

O artista Julio Le Parc Foto: Gregory Copitet

Ativo aos 96 anos, o artista argentino radicado em Paris deu à exposição um título em francês, que significa “Cores”. Entre as obras, está um conjunto de treze pinturas da série Alquimias, criadas este ano.

Uma das obras de Julio Le Parc Foto: Emilie Mathé Nicolas

Um dos principais interesses de Julio Le Parc é o estudo do movimento, que ao longo de sua trajetória foi explorado de diversas maneiras: por meio de pinturas, experimentações com espelhos e outras superfícies reflexivas, instalações e motores. Na Bienal de Veneza de 1966, o artista quis incluir o espectador e transformou a instalação em um parque de diversões.