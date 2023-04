Galvão Bueno faz doação de vinhos para a festa de 29 anos da ONG Casa do Zezinho

A festa de 29 anos da ONG Casa do Zezinho vai acontecer no Sheraton São Paulo WTC. A celebração, marcada para o próximo dia 15, conta com uma feijoada assinada pelo chef Gustavo Torres, responsável pela área gastronômica do hotel. Além disso, o narrador e apresentador Galvão Bueno fez uma doação de vinhos assinados por ele (Bueno Wines) para o evento.

Galvão é o responsável pela 'Bueno Wines' Foto: Fabio Rocha / TV Globo

A responsável pelo mailing de convidados é a badalada RP Carol Sampaio, em parceria com Michel Diamant e Dori Neto. A Feijuca do Zezinho espera receber em torno de 300 convidados. Nomes como Ana Paula Padrão, Marcelo Tas e o do já citado Galvão Bueno estão confirmados.

Os convites variam de R$1.000 a R$10.000. Toda a renda, claro, será revertida para a instituição. A Casa do Zezinho é uma organização sem fins lucrativos que atende crianças e adolescentes. A festa também celebra o aniversário de Tia Dag, fundadora da ONG.