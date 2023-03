Garçom, tem uma aliança na minha salada! Restaurante vende pacotes românticos para o Valentine’s Day

O nosso Dia dos Namorados ainda está longe – mas como o amor não pode esperar vamos de Valentine ‘s Day (que é agorinha no dia 14 de fevereiro).

O restaurante Chou, em Pinheiros, criou pacotes para atender os inúmeros pedidos de namoro e casamento que costumam acontecer por lá. São quatro opções, que incluem de decoração da mesa e uma garrafa de espumante à música do casal e pedido de casamento escondido no cardápio.

Pedidos de casamento no restaurante Chou Crédito: Gui Galembeck

A experiência mais completa contempla fotos, vídeos e uma noite romântica em hotel. Os preços variam de R$400 a R$ 3.500 mais o consumo no restaurante. “Teve gente que deu o primeiro beijo, começou o namoro e fez o pedido de casamento aqui. Já escondemos aliança na salada e em tacinha de espumante”, disse a chef Gabriela Barretto.

Os Pacotes:

Pacote Básico: Decoração na mesa + Um espumante Cave Amadeu + Pedido no cardápio com frase escondida + Música do casal

R$400 + consumo

Pacote Especial: Decoração na mesa + Um espumante Cave Amadeu + Pedido no cardápio com frase escondida + Música do casal + Menu personalizado com referências do casal + Flores de presente para o casal

R$900 + consumo

Pacote Premium: Decoração na mesa + Um espumante Cave Amadeu + Pedido no cardápio com frase escondida + Música do casal + Menu personalizado com referências do casal + Flores de presente para o casal + Pacote de fotos e vídeos editados

R$2.900 + consumo

Pacote Supremo: Decoração na mesa + Um espumante Cave Amadeu + Pedido no cardápio com frase escondida + Música do casal + Menu personalizado com referências do casal + Flores de presente para o casal + Pacote de fotos e vídeos + After Hotel com café da manhã

R$3.500 + consumo

O Chou fica na Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros.

