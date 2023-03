Gil do Vigor vai retornar à casa do BBB no dia 27 de abril, logo após o fim desta edição. O economista e influencer levará cinco pessoas que ganharam uma promoção da Amstel para conhecerem a casa na companhia de um dos participantes mais emblemáticos da história do programa.

Documentário sobre Gil do Vigor, do BBB 21 Foto: TV GLOBO

“Só de pensar que vou pisar ali novamente com eles faz passar um filme na minha cabeça de tudo o que vivi no programa. Estou ansioso para vigorar na casa mais vigiada novamente”, diz Gil.